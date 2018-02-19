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Ник Киргиос снялся с соревнований в Делрэй-Бич
Австралийский теннисист Ник Киргиос не сыграет на турнире в
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Австралийский теннисист Ник Киргиос не сыграет на турнире в
«Я огорчён тем, что не смогу выступить на этой неделе. Я проделал большую работу, чтобы набрать форму к этим соревнованиям. Однако локоть не успел восстановиться. Мне нужно больше времени. Я продолжу делать всё необходимое, чтобы поскорее восстановиться после травмы», — приводит слова Киргиоса официальный сайт ATP.