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19 февраля, источник: GoTennis.ru

Ник Киргиос снялся с соревнований в Делрэй-Бич

Австралийский теннисист Ник Киргиос не сыграет на турнире в Делрэй-Бич. Причиной стала травма локтя спортсмена.

«Я огорчён тем, что не смогу выступить на этой неделе. Я проделал большую работу, чтобы набрать форму к этим соревнованиям. Однако локоть не успел восстановиться. Мне нужно больше времени. Я продолжу делать всё необходимое, чтобы поскорее восстановиться после травмы», — приводит слова Киргиоса официальный сайт ATP.

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