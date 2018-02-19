Максим Мирный поднялся на 36-е место в парном рейтинге АТР
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный поднялся на 36-е место в парном рейтинге Ассоциации
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный поднялся на 36-е место в парном рейтинге Ассоциации
Вчера Максим проводил свой 100-й финальный матч в карьере, выиграв вместе с австрийским теннисистом Филиппом Освальдом парный турнир в
На этой неделе Мирный и Освальд выступят на соревнованиях в американском
Еще один белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс
Соревнования в