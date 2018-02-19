Максим Мирный поднялся на 36-е место в парном рейтинге АТР

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Вчера Максим проводил свой 100-й финальный матч в карьере, выиграв вместе с австрийским теннисистом Филиппом Освальдом парный турнир в Нью-Йорке. Для 40-летнего Максима Мирного это 51-я победа в парных разрядах на турнирах под эгидой АТР.

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На этой неделе Мирный и Освальд выступят на соревнованиях в американском Делрей-Бич. В первом раунде белорусско-австрийский тандем, посеянный под вторым номером, встретится с австралийско-американской парой Мэттью Эбден / Дональд Янг.

Еще один белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо на старте турнира в бразильском Рио-де-Жанейро встретятся с аргентинским дуэтом Гвидо Пелья / Диего Себастьян Шварцман.