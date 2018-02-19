Мария Шарапова опустилась на 43-е место в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга произошли изменения. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с четвертой на третью позицию, украинка Элина Свитолина опустилась с третьей на четвертую строчку. На 10-е место с 11-го поднялась чешка Петра Квитова.