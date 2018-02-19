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08:21 (мск), источник: ТАСС

Мария Шарапова опустилась на 43-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-го места на 43-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

В топ-10 рейтинга произошли изменения. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с четвертой на третью позицию, украинка Элина Свитолина опустилась с третьей на четвертую строчку. На 10-е место с 11-го поднялась чешка Петра Квитова.

В чемпионской гонке WTA лидеры также сохранили свои позиции, первые три строчки занимают датчанка Каролин Возняцки, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — занимает 40-е место. Шарапова — 45-я.

Рейтинг WTA от 19 февраля:

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) — 8010 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7965.

3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175.

4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5910.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080.

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5000.

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625.

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277.

9 (9). Ангелик Кербер (Германия) — 3220.

10 (11). Петра Квитова (Чехия) — 3086…

20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 2362…

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2125.

23 (23). Елена Веснина (Россия) — 2115.

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2050…

37 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

43 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1247…

86 (85). Екатерина Александрова (Россия) — 769…

94 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 694.

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