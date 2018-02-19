Мария Шарапова опустилась на 43-е место в рейтинге WTA
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-го места на 43-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась с 41-го места на 43-е в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
В топ-10 рейтинга произошли изменения. Испанка Гарбинье Мугуруса поднялась с четвертой на третью позицию, украинка Элина Свитолина опустилась с третьей на четвертую строчку. На 10-е место с 11-го поднялась чешка Петра Квитова.
В чемпионской гонке WTA лидеры также сохранили свои позиции, первые три строчки занимают датчанка Каролин Возняцки, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — занимает 40-е место. Шарапова — 45-я.
Рейтинг WTA от 19 февраля:
1 (1). Каролин Возняцки (Дания) — 8010 очков.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7965.
3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6175.
4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5910.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5080.
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5000.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277.
9 (9). Ангелик Кербер (Германия) — 3220.
10 (11). Петра Квитова (Чехия) — 3086…
20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 2362…
22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2125.
23 (23). Елена Веснина (Россия) — 2115.
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2050…
37 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
43 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1247…
86 (85). Екатерина Александрова (Россия) — 769…
94 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 694.