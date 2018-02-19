Роджер Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории
ТАСС, 19 февраля. Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг Ассоциации
ТАСС, 19 февраля. Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг Ассоциации
18 февраля Федерер выиграл турнир ATP в Роттердаме, однако первое место в рейтинге ему гарантировал уже выход в полуфинал этих соревнований. Швейцарец возглавит рейтинг (впервые с 2012 года) в возрасте 36 лет и 6 месяцев. До этого самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг, являлся американец Андре Агасси. Он занял первую строчку в 2003 году в возрасте 33 лет.
Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели (237 недель подряд).
Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является единственным в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 96 титулов.
Рейтинг ATP от 19 февраля:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 10105 очков.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960.
4 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4450.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4220.
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280.
8 (8). Джек Сок (США) — 2880.
9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825.
10 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2815…
31 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1439…
47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
50 (57). Даниил Медведев (Россия) — 984…
76 (72). Евгений Донской (Россия) — 694.