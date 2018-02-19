Роджер Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории

18 февраля Федерер выиграл турнир ATP в Роттердаме, однако первое место в рейтинге ему гарантировал уже выход в полуфинал этих соревнований. Швейцарец возглавит рейтинг (впервые с 2012 года) в возрасте 36 лет и 6 месяцев. До этого самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг, являлся американец Андре Агасси. Он занял первую строчку в 2003 году в возрасте 33 лет.