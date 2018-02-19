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07:05 (мск), источник: ТАСС

Роджер Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP в истории

ТАСС, 19 февраля. Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он стал самым возрастным лидером рейтинга в истории. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

18 февраля Федерер выиграл турнир ATP в Роттердаме, однако первое место в рейтинге ему гарантировал уже выход в полуфинал этих соревнований. Швейцарец возглавит рейтинг (впервые с 2012 года) в возрасте 36 лет и 6 месяцев. До этого самым возрастным теннисистом, возглавлявшим рейтинг, являлся американец Андре Агасси. Он занял первую строчку в 2003 году в возрасте 33 лет.

Федерер впервые возглавил рейтинг в 2004 году и в общей сложности продержался на первом месте 302 недели (237 недель подряд).

Швейцарец 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Он является единственным в истории тенниса восьмикратным чемпионом Уимблдонского турнира в одиночном разряде. Также в его активе золото Олимпиады-2008 (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд). Всего на его счету 96 титулов.

Рейтинг ATP от 19 февраля:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 10105 очков.

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760.

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960.

4 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635.

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4450.

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4220.

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280.

8 (8). Джек Сок (США) — 2880.

9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825.

10 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2815…

31 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1439…

47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030…

50 (57). Даниил Медведев (Россия) — 984…

76 (72). Евгений Донской (Россия) — 694.

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