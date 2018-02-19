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04:22 (мск), источник: Р-Спорт

Южноафриканец Кевин Андерсон стал победителем турнира в Нью-Йорке

Южноафриканец Кевин Андерсон стал победителем теннисного турнира в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 650 тысяч долларов.

Источник: AP 2018

Первая ракетка турнира Андерсон в финале одержал победу над вторым сеяным американцем Сэмом Куэрри — 4:6, 6:3, 7:6 (7:1). На корте соперники провели 2 часа 14 минут.

Выигранный трофей стал в карьере 31-летнего Андерсона четвертым на турнирах АТР в одиночном разряде.

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