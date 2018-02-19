Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Южноафриканец Кевин Андерсон стал победителем турнира в Нью-Йорке
Южноафриканец Кевин Андерсон стал победителем теннисного турнира в
Южноафриканец Кевин Андерсон стал победителем теннисного турнира в
Первая ракетка турнира Андерсон в финале одержал победу над вторым сеяным американцем Сэмом Куэрри — 4:6, 6:3, 7:6 (7:1). На корте соперники провели 2 часа 14 минут.
Выигранный трофей стал в карьере 31-летнего Андерсона четвертым на турнирах АТР в одиночном разряде.