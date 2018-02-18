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18 февраля, источник: БЕЛТА

Максим Мирный победил в своем сотом финале на профессиональных турнирах

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный успешно провел свой сотый финал на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2018

Сегодня в Нью-Йорке Мирный и австриец Филипп Освальд обыграли в решающем матче парного разряда еще один интернациональный тандем Артем Ситак (Новая Зеландия) / Уэсли Колхоф (Нидерланды) — 6:4, 4:6, 10:6. На пути к финалу Мирный и Освальд обыграли индийцев Леандера Паеса и Пурава Раджу (6:3, 6:4), французско-японскую пару Хьюго Нис / Бен Маклахлан (4:6, 6:3, 10:5) и американский дуэт Райан Харрисон / Стив Джонсон (4:6, 6:4, 10:7).

Для 40-летнего Максима Мирного нынешний финал был сотым в профессиональной карьере. До этого он провел 95 решающих матчей в парном разряде и 4 в одиночном. В парах у него сейчас 51 чемпионский титул, в одиночном — один.

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