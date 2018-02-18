Максим Мирный победил в своем сотом финале на профессиональных турнирах
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный успешно провел свой сотый финал на турнирах под эгидой Ассоциации
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный успешно провел свой сотый финал на турнирах под эгидой Ассоциации
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Для 40-летнего Максима Мирного нынешний финал был сотым в профессиональной карьере. До этого он провел 95 решающих матчей в парном разряде и 4 в одиночном. В парах у него сейчас 51 чемпионский титул, в одиночном — один.