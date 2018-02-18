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18 февраля, источник: ТАСС

Роджер Федерер стал победителем турнира ATP в Роттердаме

ТАСС, 18 февраля. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (общий призовой фонд — €1,8 млн).

В финальном матче Федерер, посеянный на турнире под первым номером, победил болгарина Григора Димитрова (2) со счетом 6:2, 6:2.

В понедельник 36-летний швейцарец станет самым возрастным лидером рейтинга ATP, опередив испанца Рафаэля Надаля.

Федерер 20 раз становился победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Всего на его счету теперь 97 титулов ATP.

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