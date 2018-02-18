Роджер Федерер: У меня не было уверенности, что я смогу победить в матче против Сеппи

«Матч с Сеппи получился непростым, как я и предполагал. В самом начале встречи мы обменялись брейками и много играли с задней линии. У меня не было уверенности, что я смогу победить в этом матче, но потом я наладил подачу и начала оказывать на него давление. Я здорово действовал на тай-брейке, так что это заслуженная победа. На мой взгляд, это был самый сложный матч на этой неделе. Приятно было одержать эту победу в такой важный день, как вчера.