Роджер Федерер: У меня не было уверенности, что я смогу победить в матче против Сеппи
Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свой выход в финал турнира в Роттердаме.
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Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свой выход в финал турнира в Роттердаме.
«Матч с Сеппи получился непростым, как я и предполагал. В самом начале встречи мы обменялись брейками и много играли с задней линии. У меня не было уверенности, что я смогу победить в этом матче, но потом я наладил подачу и начала оказывать на него давление. Я здорово действовал на
Эта неделя получилась невероятно эмоциональной. Вновь стать первой ракеткой мира — это большое событие для меня. Вчера я лёг спать в 4 часа утра, так что у меня сильно сбит режим. Поэтому сейчас я хочу побыстрее лечь спать. Надеюсь, это не окажет на меня негативного влияния, и у меня останутся силы ещё на один матч. Потом я ссмогу неделю отдохнуть.
Что касается моего выступления в Дубае, вопрос ещё открыт, — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.