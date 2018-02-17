Болбой турнира в Нью-Йорке пересказал содержание перепалки Харрисона и Янга
Майкл Бруно — один из болбоев турнира в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Майкл Бруно — один из болбоев турнира в
Как сообщил Бруно, сначала Харрисон обратился к Янгу с претензией, что тот радуется его ошибкам. В ответ Дональд оскорбил Райана и предложил выяснить отношения с применением силы. На это Харрисон протянул вперёд ладонь, дразня тем самым оппонента за его низкий рост. Никаких расистских высказываний с обеих сторон Майклом замечено не было.
Болбой не исключает, что подобными заявлениями скомпрометировал свою работу на соревнованиях, ведь она не предполагает публичных выступлений, однако настаивает, что поступил бы так в любом случае, поскольку решил защитить несправедливо обвинённого Харрисона.
АТР не увидела проявлений расизма в инциденте между Харрисоном и Янгом.