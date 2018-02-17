Болбой турнира в Нью-Йорке пересказал содержание перепалки Харрисона и Янга

Как сообщил Бруно, сначала Харрисон обратился к Янгу с претензией, что тот радуется его ошибкам. В ответ Дональд оскорбил Райана и предложил выяснить отношения с применением силы. На это Харрисон протянул вперёд ладонь, дразня тем самым оппонента за его низкий рост. Никаких расистских высказываний с обеих сторон Майклом замечено не было.