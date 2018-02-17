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17 февраля, источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Мне кажется, что в какой-то мере Надаль тоже за меня рад

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился своими впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Роттердаме, благодаря которому он гарантировал себе первую строчку рейтинга АТР на следующей неделе.

«Выход на первое место — это одно из самых значимых, если не самое значимое достижение в теннисе. Бывает, когда на старте карьеры ты становишься первым номером, потому что внезапно начинаешь отлично играть.

Потом борешься с сильными оппонентами, которые тоже достойны быть лидерами. С годами тебе требуется чуть ли не в два раза больше усилий, чтобы подняться на вершину. Вероятно, это самый главный успех в моей карьере — стать первым почти в 37 лет. Это фантастика, и мне сложно в это поверить.

Создаётся ощущение нереальности происходящего. Впервые я стал лидером рейтинга очень давно — в 2004 году. Последний раз это было уже больше пяти лет назад. Сейчас было особенно приятно, ведь для выхода на первую позицию мне требовалось одержать победу на корте. В 2012 году, после выигрыша Уимблдона, я уже был в отпуске, когда стал первым.

В день перед поединком я был довольно спокоен. Хорошо выспался, несколько часов посмотрел Олимпиаду. Провёл обычную тренировку. Я знал, в какой манере буду действовать, и что мне нужно, чтобы одержать победу. Меня часто спрашивают, как я справляюсь с давлением. Думаю, что больше всего мне помогают те важные матчи, которые я уже провёл за эти годы.

После поражения в первой партии я осознал, что мне самому нужно выиграть. Робин ничего просто так не отдаст. Внёс изменения в изначальный план и стал играть более агрессивно. Последние геймы были особенно приятными. Я понимал, что уже не упущу победу.

Постараюсь насладиться этим моментом. Уже выпил бокал шампанского и чуть позже выпью ещё. Мой полуфинальный поединок будет вечерним, так что я успею поспать и прийти в себя. Это потрясающее событие, и сейчас я невероятно счастлив.

Позвонил ли мне Рафа? Нет, да я и не ждал этого. Он молодец, я тоже. Все в Туре молодцы. Рафаэль завершил прошлый сезон на вершине, так что вряд ли он сильно будет переживать, что я подвинул его на второе место сейчас. Мне кажется, что в какой-то мере Надаль за меня рад, как был рад за него я, после того как он стал самым возрастным лидером рейтинга по итогам сезона, — цитирует Федерера пресс-служба АТР.

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