Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Дубае

Лидером посева стала украинка Элина Свитолина, которая в стартовом матче сразится победительницей игры голландки Кики Бертенс и спортсменки из квалификации. Вторая ракетка турнира, испанка Гарбин Мугуруса, будет противостоять либо бельгийке Элизе Мертенс, либо американке Кэтрин Беллис.

В основной сетке соревнований также выступят четверо россиянок. Анастасия Павлюченкова померится силами с британкой Йоханной Контой, Дарья Касаткина — с полькой Агнешкой Радваньской, Елена Веснина — с китаянкой Пэн Шуай, а Екатерина Макарова — с латвийкой Анастасией Севастовой.