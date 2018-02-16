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16 февраля, источник: Чемпионат.com

Федерер обыграл Хасе и вернул себе звание первой ракетки мира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (1) вышел в полуфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды) и вернул себе звание первой ракетки мира.

Источник: Reuters

Он возглавит рейтинг в понедельник.

36-летний уроженец Базеля переиграл голландского спортсмена Робина Хасе со счётом 4:6, 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час и 19 минут. Федерер выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и 5 раз взял чужую подачу. Хасе сделал 9 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт.

Федерер стал самым возрастным теннисистом, возглавлявшим мировой рейтинг. Он побил рекорд американца Андре Агасси, который был первой ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней.

В полуфинале турнира в Роттердаме Федерер встретится с победителем пары Андрес Сеппи (Италия, LL) — Даниил Медведев (Россия, Q).

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