Халеп снялась с турнира в Дохе из-за травмы ноги

Вторая ракетка мира завершила выступления из-за травмы ноги. Она будет отсутствовать вплоть до турнира в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 3 марта. Ранее румынская спортсменка преодолела барьер ¼ финала в Дохе, обыграв американскую спортсменку Катрин Беллис — 6:0, 6:4.



В полуфинале Халеп (2) должна была встретиться с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая без борьбы получила место в решающем матче турнира.