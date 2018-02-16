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16 февраля, источник: Чемпионат.com

Халеп снялась с турнира в Дохе из-за травмы ноги

Румынская теннисистка Симона Халеп не продолжит борьбу на турнире в Дохе (Катар), сообщает WTA Insider.

Вторая ракетка мира завершила выступления из-за травмы ноги. Она будет отсутствовать вплоть до турнира в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 3 марта. Ранее румынская спортсменка преодолела барьер ¼ финала в Дохе, обыграв американскую спортсменку Катрин Беллис — 6:0, 6:4.

В полуфинале Халеп (2) должна была встретиться с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая без борьбы получила место в решающем матче турнира.

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