Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Халеп снялась с турнира в Дохе из-за травмы ноги
Румынская теннисистка Симона Халеп не продолжит борьбу на турнире в Дохе (Катар), сообщает WTA Insider.
Румынская теннисистка Симона Халеп не продолжит борьбу на турнире в Дохе (Катар), сообщает WTA Insider.
Вторая ракетка мира завершила выступления
В полуфинале Халеп (2) должна была встретиться с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая без борьбы получила место в решающем матче турнира.