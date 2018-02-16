Федерер — в одной победе от звания первой ракетки мира

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, сделал 11 эйсов, обошёлся без двойных ошибок, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 1 гейм на чужой подаче. Филипп записал себе в актив 5 эйсов при 2 двойных.