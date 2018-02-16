Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Федерер — в одной победе от звания первой ракетки мира
Швейцарец Роджер Федерер (1) во втором круге турнира в Роттердаме переиграл немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
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Швейцарец Роджер Федерер (1) во втором круге турнира в Роттердаме переиграл немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 7:6 (10:8), 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, сделал 11 эйсов, обошёлся без двойных ошибок, не позволил сопернику создать ни одного
Следующим оппонентом Федерера станет победитель голландского противостояния Робин Хасе — Таллон Грикспор (WC). В случае успеха Роджер в понедельник, 19 февраля, станет первой ракеткой мира.