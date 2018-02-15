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15 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Возняцки, Халеп, Гергес и Квитова — в четвертьфинале турнира в Дохе

Стали известны семь из восьми участниц ¼ финала турнира в Дохе.

Источник: Reuters

Первая ракетка турнира Каролин Возняцки выиграла у Моники Никулеску, а второй номер «посева» Симона Халеп — у Анастасии Севастовой. Последняя четвертьфиналистка определится в поединке Джоанны Конты и Ангелик Кербер.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролин Возняцки (Дания, 1) — Моника Никулеску (Румыния, Q) — 7:5, 6:1.

Петра Квитова (Чехия, 16) — Элина Свитолина (Украина, 3) — 6:4, 7:5.

Юлия Гергес (Германия, 9) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:2, 6:2.

Симона Халеп (Румыния, 2) — Анастасия Севастова (Латвия, 13) — 6:4, 6:3.

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