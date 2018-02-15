Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Возняцки, Халеп, Гергес и Квитова — в четвертьфинале турнира в Дохе
Стали известны семь из восьми участниц ¼ финала турнира в Дохе.
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Стали известны семь из восьми участниц ¼ финала турнира в Дохе.
Первая ракетка турнира Каролин Возняцки выиграла у Моники Никулеску, а второй номер «посева» Симона Халеп — у Анастасии Севастовой. Последняя четвертьфиналистка определится в поединке Джоанны Конты и Ангелик Кербер.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2018
Призовой фонд 2 897 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролин Возняцки (Дания, 1) — Моника Никулеску (Румыния, Q) — 7:5, 6:1.
Петра Квитова (Чехия, 16) — Элина Свитолина (Украина, 3) — 6:4, 7:5.
Юлия Гергес (Германия, 9) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:2, 6:2.
Симона Халеп (Румыния, 2) — Анастасия Севастова (Латвия, 13) — 6:4, 6:3.