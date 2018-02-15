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15 февраля, источник: Советский спорт

Гергес вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Немецкая теннисистка Юлия Гергес одержала победу в третьем круге турнира в Дохе.

Источник: РИА "Новости"

Халеп прошла в следующий круг турнира в Дохе, Плишкова выбыла из борьбы.

В третьем круге Гергес обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

В четвертьфинале немка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина — Петра Квитова.

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