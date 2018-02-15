Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Гергес вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Немецкая теннисистка Юлия Гергес одержала победу в третьем круге турнира в Дохе.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Немецкая теннисистка Юлия Гергес одержала победу в третьем круге турнира в Дохе.
Халеп прошла в следующий круг турнира в Дохе, Плишкова выбыла из борьбы.
В третьем круге Гергес обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
В четвертьфинале немка сыграет с победительницей матча Элина Свитолина — Петра Квитова.