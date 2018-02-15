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15 февраля, источник: Чемпионат.com

Шарапова снялась с турнира в Дубае

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова из-за травмы снялась с соревнований в Дубае, которые стартуют 19 февраля, сообщает Sport360.

Источник: РИА "Новости"

Уроженка Нягани сослалась на болезненные ощущения в предплечье. Бывшей первой ракетке мира был предоставлен «уайлд-кард» на эти соревнования.

Шарапова единственный раз выступила на турнире в Дубае в 2006 году.

Также от участия в турнире отказалась американская теннисистка Мэдисон Кис. Финалистка US Open 2017 года снялась из-за болезни.

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