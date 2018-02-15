Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Шарапова снялась с турнира в Дубае
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова
Уроженка Нягани сослалась на болезненные ощущения в предплечье. Бывшей первой ракетке мира был предоставлен «уайлд-кард» на эти соревнования.
Шарапова единственный раз выступила на турнире в Дубае в 2006 году.
Также от участия в турнире отказалась американская теннисистка Мэдисон Кис. Финалистка US Open 2017 года снялась