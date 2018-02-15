Евгений Донской уступил Кеи Нишикори на турнире в Нью-Йорке

За 1 час 5 минут матча 72-я ракетка мира, 27-летний Донской, выполнил два эйса и не ошибался при подаче. 28-летний Кеи, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, сделал три брейка и семь подач навылет. Японец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.