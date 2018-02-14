Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Макарова проиграла Халеп на турнире в Дохе
Россиянка Екатерина Макарова не смогла преодолеть стадию второго круга на турнире в Дохе.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Россиянка Екатерина Макарова не смогла преодолеть стадию второго круга на турнире в Дохе.
Сегодня Макарова за 1 час 12 минут уступила второй ракетке мира румынке Симоне Халеп (6:3, 6:0).
Следующей соперницей Халеп на турнире будет представительница Латвии Анастасия Севастова.