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14 февраля, источник: Советский спорт

Макарова проиграла Халеп на турнире в Дохе

Россиянка Екатерина Макарова не смогла преодолеть стадию второго круга на турнире в Дохе.

Источник: AP 2018

Сегодня Макарова за 1 час 12 минут уступила второй ракетке мира румынке Симоне Халеп (6:3, 6:0).

Следующей соперницей Халеп на турнире будет представительница Латвии Анастасия Севастова.

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