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14 февраля, источник: Чемпионат.com

Рублёв победил Пуи в первом круге турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Роттердаме, в двух партиях обыграв француза Люку Пуи (7) со счётом 7:5, 6:4.

Источник: Reuters

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Андрей 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Рублёв поспорит либо с боснийцем Дамиром Джумхуром, либо с представителем Румынии Мариушем Копилом.

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