Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Рублёв победил Пуи в первом круге турнира в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Роттердаме, в двух партиях обыграв француза Люку Пуи (7) со счётом 7:5, 6:4.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Роттердаме, в двух партиях обыграв француза Люку Пуи (7) со счётом 7:5, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Андрей 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 13
За выход в четвертьфинал Рублёв поспорит либо с боснийцем Дамиром Джумхуром, либо с представителем Румынии Мариушем Копилом.