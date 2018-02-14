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Михаил Южный вышел во второй круг теннисного турнира в Нью-Йорке
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россиянин Михаил Южный вышел во второй круг теннисного турнира в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россиянин Михаил Южный вышел во второй круг теннисного турнира в
Южный на старте турнира победил австралийца Мэттью Эбдена — 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 45 минут.
Следующим соперником Южного станет вторая ракетка турнира американец Сэм Куэрри, пропускавший первый круг.