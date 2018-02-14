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Евгений Донской вышел во второй круг теннисного турнира в Нью-Йорке
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг теннисного турнира в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской вышел во второй круг теннисного турнира в
Донской на старте турнира обыграл Виктора Эстрелью Бургоса из Доминиканской Республики со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
Следующим соперником Донского станет победитель матча между пятой ракеткой турнира японцем Кэем Нисикори и американцем Ноа Рубином.