Роттердам. Хачанов и Пуйе с победы стартовали на парных соревнованиях

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Хачанов и Пуйе выполнили восемь эйсов, один раз ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их оппоненты девять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.