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13 февраля, источник: GoTennis.ru

Роттердам. Хачанов и Пуйе с победы стартовали на парных соревнованиях

Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе обыграли индийца Рохана Бопанну и голландца Эдуара Роже-Васслена со счётом 6/4, 6/7 (5), 10:5 в первом круге парного турнира в Роттердаме.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Хачанов и Пуйе выполнили восемь эйсов, один раз ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их оппоненты девять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и сделали один брейк.

Во втором раунде соревнований ABN Amro World Tennis Tournament Хачанов и Пуйе сыграют либо с французами Николя Маю и Пьером-Юге Эрбером, либо с поляком Марчином Матковски и пакистанцем Айшамом Куреши.

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