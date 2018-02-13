Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Роттердам. Хачанов и Пуйе с победы стартовали на парных соревнованиях
Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе обыграли индийца Рохана Бопанну и голландца Эдуара
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Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе обыграли индийца Рохана Бопанну и голландца Эдуара
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Хачанов и Пуйе выполнили восемь эйсов, один раз ошиблись при подаче и реализовали два
Во втором раунде соревнований ABN Amro World Tennis Tournament Хачанов и Пуйе сыграют либо с французами Николя Маю и