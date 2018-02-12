Шарапова сохранила 41-е место в рейтинге WTA
ТАСС, 12 февраля. Россиянка Мария Шарапова занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
ТАСС, 12 февраля. Россиянка Мария Шарапова занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
Первые 50 позиций остались без изменений. Лидирует датчанка Каролин Возняцки, также в первую тройку входят румынка Симона Халеп и украинка Элина Свитолина.
В чемпионской гонке WTA лидеры также сохранили свои позиции, первые три строчки занимают Возняцки, Халеп и Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина, занимающая 32-е место. Мария Шарапова — 40-я.
Рейтинг WTA от 12 февраля:
1 (1). Каролин Возняцки (Дания) — 7965 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7616,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5835,
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5690,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445,
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5000,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4495,
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,
9 (9). Ангелик Кербер (Германия) — 3031,
10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 2900…
19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 2362…
22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2125,
23 (23). Елена Веснина (Россия) — 2115,
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2095…
36 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1375…
41 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1246…
85 (85). Екатерина Александрова (Россия) — 769…
94 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 694.