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10:43 (мск), источник: ТАСС

Шарапова сохранила 41-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 12 февраля. Россиянка Мария Шарапова занимает 41-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

Первые 50 позиций остались без изменений. Лидирует датчанка Каролин Возняцки, также в первую тройку входят румынка Симона Халеп и украинка Элина Свитолина.

В чемпионской гонке WTA лидеры также сохранили свои позиции, первые три строчки занимают Возняцки, Халеп и Ангелик Кербер. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина, занимающая 32-е место. Мария Шарапова — 40-я.

Рейтинг WTA от 12 февраля:

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) — 7965 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7616,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5835,

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5690,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445,

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5000,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4495,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,

9 (9). Ангелик Кербер (Германия) — 3031,

10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 2900…

19 (19). Светлана Кузнецова (Россия) — 2362…

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2125,

23 (23). Елена Веснина (Россия) — 2115,

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2095…

36 (36). Екатерина Макарова (Россия) — 1375…

41 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1246…

85 (85). Екатерина Александрова (Россия) — 769…

94 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 694.

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