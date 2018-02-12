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10:39 (мск), источник: Р-Спорт

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге АТР

Россиянин Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), немец Александр Зверев — на четвертое, сообщается на официальном сайте АТР.

Источник: РИА "Новости"

Рублев на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира в Монпелье, где уступил французу Жо-Вильфриду Цонга. Россиянин переместился на две позиции вверх, Зверев сместил с четвертой строчки болгарина Григора Димитрова.

Другой представитель России Карен Хачанов также улучшил свое положение, поднявшись с 49-го на 48-е место. Победитель турнира в Софии Мирза Басич (Босния и Герцеговина) взлетел на 52 места и стал 77-м.

Рейтинг АТР, версия от 12 февраля:

1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 4450,

5 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4425,

6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4060,

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3400,

8 (8). Джек Сок (США) — 2880,

9 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2815,

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2705…

34 (36). Андрей Рублев (Россия) — 1355…

48 (49). Карен Хачанов (Россия) — 1030…

57 (56). Даниил Медведев (Россия) — 894…

72 (71). Евгений Донской (Россия) — 739…

77 (129). Мирза Басич (Босния и Герцеговина) — 703…

94 (92). Михаил Южный (Россия) — 592.

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