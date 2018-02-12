Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге АТР

Рублев на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира в Монпелье, где уступил французу Жо-Вильфриду Цонга. Россиянин переместился на две позиции вверх, Зверев сместил с четвертой строчки болгарина Григора Димитрова.

Другой представитель России Карен Хачанов также улучшил свое положение, поднявшись с 49-го на 48-е место. Победитель турнира в Софии Мирза Басич (Босния и Герцеговина) взлетел на 52 места и стал 77-м.