Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге АТР
Россиянин Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге Ассоциации
Россиянин Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге Ассоциации
Рублев на прошлой неделе дошел до четвертьфинала турнира в Монпелье, где уступил французу
Другой представитель России Карен Хачанов также улучшил свое положение, поднявшись с 49-го на 48-е место. Победитель турнира в Софии Мирза Басич (Босния и Герцеговина) взлетел на 52 места и стал 77-м.
Рейтинг АТР, версия от 12 февраля:
1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,
4 (5). Александр Зверев (Германия) — 4450,
5 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4425,
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4060,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3400,
8 (8). Джек Сок (США) — 2880,
9 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2815,
10 (10). Пабло
34 (36). Андрей Рублев (Россия) — 1355…
48 (49). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
57 (56). Даниил Медведев (Россия) — 894…
72 (71). Евгений Донской (Россия) — 739…
77 (129). Мирза Басич (Босния и Герцеговина) — 703…
94 (92). Михаил Южный (Россия) — 592.