Серена Уильямс проиграла в первом официальном матче после родов

Источник: AP 2018

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу голландок. Итоговый счет стал 3−1 в пользу команды США, которая ранее уже обеспечила себе выход в полуфинал турнира, где встретится со сборной Франции.

Данная встреча стала первой официальной для Серены Уильямс после рождения ребенка. После победы на Открытом чемпионате Австралии в январе 2017 года американка объявила о приостановлении карьеры из-за беременности, в сентябре теннисистка родила дочь Алексис Олимпию. В конце декабря Уильямс впервые вышла на корт и провела выставочную встречу с представительницей Латвии Еленой Остапенко (поражение), а позднее приняла решение не выступать на Australian Open — 2018.