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11 февраля, источник: ТАСС

Российские теннисистки проиграли сборной Словакии в матче Кубка Федерации

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Анастасия Потапова проиграла словачке Виктории Кузмовой в матче Мировой группы II розыгрыша Кубка Федерации. Встреча проходит в Братиславе.

Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Кузмовой, занимающей 121-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя Потапова дебютировала в составе сборной России.

Таким образом, счет в матче стал 3−1 в пользу команды Словакии. Позднее в воскресенье должна состояться парная встреча, на которую заявлены Потапова и Вероника Кудерметова против Яны Чепеловой и Каролины Шмидловой. Данная игра уже не повлияет на исход противостояния.

Сборная Словакии теперь сыграет в плей-офф за выход в Мировую группу, россиянке же сыграют в плей-офф за право остаться в Мировой группе II.

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