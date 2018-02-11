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11 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки уступили команде Германии в четвертьфинале Кубка Федерации

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси проиграли команде Германии со счетом 2:3 в четвертьфинальном матче Кубка Федерации, который завершился на корте минской «Чижовка-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающей битвой за выход в полуфинал стала парная встреча, в которой белоруски Арина Соболенко и Лидия Морозова в упорнейшей борьбе уступили немецкому дуэту Анна-Лена Гренефельд / Татьяна Мария — 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. Главный матч всего противостояния получился на редкость напряженным. В первом сете белоруски сумели вырвать победу только на тай-брейке. Вторая партия также прошла в упорной борьбе и на этот раз успешнее были немки — 7:5. На старте решающего сета немки сумели взять подачу белорусок, что и предопределило их общий успех. Игра продолжалась два с половиной часа.

До парной игры состоялись 4 одиночных поединка. В первый день соревнований на корте «Чижовка-Арены» Арина Соболенко взяла верх над Татьяной Марией — 4:6, 6:1, 6:2, а затем Александра Саснович уступила Антонии Лоттнер — 5:7, 4:6. Сегодня Татьяна Мария взяла верх над Верой Лапко, заменившей Александру Саснович — 6:4, 5:7, 6:0, а потом Арина Соболенко переиграла Антонию Лоттнер — 6:3, 5:7, 6:2.

Таким образом, сборная Германии выиграла 3:2 и в борьбе за выход в финал сыграет с теннисистками Чехии, которые в ¼ финала переиграли в Праге швейцарок со счетом 3:1.

Еще в одном четвертьфинале француженки одолели на своей площадке бельгиек — 3:2. После первого дня матча США — Нидерланды счет 2:0 в пользу американок.

Полуфиналы состоятся 21—22 апреля, решающий матч пройдет 10—11 ноября. В прошлом году белорусские теннисистки впервые играли в финале Кубка Федерации, уступив команде США.

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