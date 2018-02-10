Остапенко вывела сборную Латвии в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации

В матче за выход в плей-офф, состоявшемся в Таллине (Эстония), латвийки победили сербок. В первом поединке Ольга Данилович обыграла Анастасию Севастову со счётом 6:2, 6:4. Затем Елена Остапенко сравняла общий счёт противостояния, разгромив Деяну Раданович — 6:2, 6:1. В решающем парном матче Остапенко и Севастова легко расправились с Данилович и Бояной Маринкович — 6:1, 6:2.



Ещё одна сборная от этой группы, вышедшая в плей-офф, определится в борьбе Великобритании с Венгрией. От Азии и Океании в плей-офф пробилась Япония, в решающем матче победившая Казахстан, а от Америки (Северной, Центральной и Южной) выйдет либо Парагвай, либо Бразилия. В апреле эти четыре команды сыграют с четырьмя неудачницами первого раунда второй Мировой группы за право выступать на уровень выше в следующем сезоне.