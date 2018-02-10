Российская теннисистка Вихлянцева обыграла словачку Кузмову в матче Кубка Федерации

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу 20-летней россиянки.

Позднее в субботу россиянка Алина Калинская сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой. Остальные матчи будут сыграны в воскресенье.

Вихлянцева является самой старшей теннисисткой в составе российской команды на матче против словачек. Как сообщал ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, россиянки сыграют в этой встрече молодежным составом, так как лидеры команды пропускают игру Кубка Федерации из-за сложного соревновательного календаря.