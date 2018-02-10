Шарапова может сыграть с Возняцки в третьем круге турнира в Дохе
Состоялась жеребьёвка турнира категории Premier в Дохе (Катар).
Состоялась жеребьёвка турнира категории Premier в Дохе (Катар).
Россиянка Мария Шарапова, получившая от организаторов «уайлд-кард» (Мария вовремя не заявилась на эти соревнования), в первом круге сыграет с
В одной четверти с Шараповой и Возняцки оказались также немка Анжелика Кербер (8), уверенно победившая Марию на Australian Open, и британка Йоханна Конта (10). В соседней четверти самая высокосеяная теннисистка — украинка Элина Свитолина (3). Туда же попали латвийка Елена Остапенко (6), немка Юлия Гёргес (9) и чешка Петра Квитова (16).
Все остальные россиянки — в нижней половине сетки. Анастасия Павлюченкова сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой, и победительница этого матча выйдет на француженку Каролин Гарсию (7). Елена Веснина стартует матчем с