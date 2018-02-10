Шарапова может сыграть с Возняцки в третьем круге турнира в Дохе

Россиянка Мария Шарапова, получившая от организаторов «уайлд-кард» (Мария вовремя не заявилась на эти соревнования), в первом круге сыграет с кем-то из квалификации. В случае успеха во втором раунде она, скорее всего, встретится со словачкой Магдаленой Рыбариковой (14). В третьем раунде, или 1/8 финала, Шарапова может сыграть с первой ракеткой мира — датчанкой Каролиной Возняцки.



В одной четверти с Шараповой и Возняцки оказались также немка Анжелика Кербер (8), уверенно победившая Марию на Australian Open, и британка Йоханна Конта (10). В соседней четверти самая высокосеяная теннисистка — украинка Элина Свитолина (3). Туда же попали латвийка Елена Остапенко (6), немка Юлия Гёргес (9) и чешка Петра Квитова (16).



Все остальные россиянки — в нижней половине сетки. Анастасия Павлюченкова сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой, и победительница этого матча выйдет на француженку Каролин Гарсию (7). Елена Веснина стартует матчем с кем-то из квалификации, а во втором раунде может сыграть с француженкой Кристиной Младенович. Дарья Касаткина также сыграет с теннисисткой из квалификации, а затем — с американкой Мэдисон Кис (12) или китаянкой Ван Цян. Екатерина Макарова в первом круге встретится с китаянкой Чжан Шуай и в случае победы выйдет на румынку Симону Халеп (2).