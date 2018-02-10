Доха. Вера Звонарёва прошла во второй раунд квалификации соревнований

Матч продлился 1 час 23 минуты. 33-летняя Вера, занимающая 197-е место в мировой классификации, записала на свой счёт шесть брейков и три эйса, четырежды ошибившись при подаче. 71-я ракетка мира, 32-летняя Се Су-Вей, четыре раза брала подачу соперницы, совершила два эйса и одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.