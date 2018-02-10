Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Доха. Вера Звонарёва прошла во второй раунд квалификации соревнований
Российская теннисистка преодолела барьер первого круга квалификации турнира в Дохе, переиграв в двух сетах Се
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Российская теннисистка преодолела барьер первого круга квалификации турнира в Дохе, переиграв в двух сетах Се
Матч продлился 1 час 23 минуты. 33-летняя Вера, занимающая 197-е место в мировой классификации, записала на свой счёт шесть брейков и три эйса, четырежды ошибившись при подаче. 71-я ракетка мира, 32-летняя Се
Во втором раунде отборочных соревнований Qatar Total Open Звонарёва сразится с победительницей игры чешки Барборы Крейчиковой и китаянки Дуань