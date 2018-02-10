Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Казахстан уступил Японии путевку в плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации
Теннисистки сборной Казахстана проиграли команде Японии в матче Кубка Федерации, сообщает Sports.kz.
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Теннисистки сборной Казахстана проиграли команде Японии в матче Кубка Федерации, сообщает Sports.kz.
Это произошло после поражения Зарины Дияс и Юлии Путинцевой в парной игре против Мию Като и Макото Ниномия — 4:6, 5:7.
Общий счет противостояния стал 2:1 в пользу японских спортсменок. Ранее в «одиночках» Дияс уступила Куруми Нара, а Путинцева обыграла Нао Хибино.
Таким образом, в