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11:26 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс не уверена, будет ли выступать на предстоящих турнирах ТБШ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс пока не решила, будет ли принимать участие в предстоящих турнирах Большого Шлема.

Источник: Reuters

Уильямс-младшая не участвовала в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) c победного Открытого чемпионата Австралии 2017 года. Большую часть прошлого сезона американка пропустила из-за рождения ребенка.

«В настоящее время я не знаю (буду ли играть на турнирах Большого Шлема). Сейчас я сфокусирована на предстоящих матчах Кубка Федерации, после этого я определюсь с возможными дальнейшими планами», — сказала Уильямс, которую цитирует Рейтер.

Уильямс и Лорен Дэвис заявлены на парную встречу матча первого раунда Мировой группы Кубка Федерации с командой Нидерландов, который пройдет 10—11 февраля в Ашвилле (США).

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