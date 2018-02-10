Серена Уильямс не уверена, будет ли выступать на предстоящих турнирах ТБШ

«В настоящее время я не знаю (буду ли играть на турнирах Большого Шлема). Сейчас я сфокусирована на предстоящих матчах Кубка Федерации, после этого я определюсь с возможными дальнейшими планами», — сказала Уильямс, которую цитирует Рейтер.