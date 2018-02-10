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01:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко снялась с турнира в Дохе

Белоруска Виктория Азаренко не сыграет на турнире Premier в Дохе (Катар), где организаторы предоставили ей «уайлд-кард». Об этом сообщает журналист Михал Самульски.

Источник: РИА "Новости"

Относительно предыдущих соревнований ничего не изменилось — Виктория снялась по «личным причинам».

Напомним, что Виктория, не игравшая в туре после Уимблдона-2017 в связи с судебными разбирательствами по поводу опеки над её сыном, после начала судебных процедур уже получала «уайлд-кард» на ряд соревнований и в итоге не приезжала на них. Так, прошлой осенью она не воспользовалась приглашением на турнир в Люксембурге, а в начале этого сезона — на соревнования в Окленде и Australian Open. Также Азаренко не смогла сыграть в Минске в финале Кубка Федерации. 16 января суд Калифорнии вынес решение в пользу Виктории, согласившись с её доводами о том, что дело должно рассматриваться не в США, а в Беларуси.

Следующее соревнование, на которое Азаренко получала «уайлд-кард» — турнир Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе.

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