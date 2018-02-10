Отбиться в Братиславе: матч жизни для сборной России

Источник: Спорт-Экспресс

Братислава (Словакия). КУБОК ФЕДЕРАЦИИ. Мировая группа II. Словакия — РОССИЯ. Закрытый корт, хард.

10 февраля. 17:30 мск. Кужмова — ВИХЛЯНЦЕВА, Рыбарикова — КАЛИНСКАЯ.

11 февраля. 17:00 мск. Рыбарикова — ВИХЛЯНЦЕВА, Кужмова — КАЛИНСКАЯ, Чепелова/Шмиедлова — КУДЕРМЕТОВА/ПОТАПОВА.

Пока весь мир сходит с ума по поводу старта неоднозначной Олимпиады в Пхенчхане, в теннисе еще слышатся отголоски Australian Open, а 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер просит wild card на турнир в Роттердаме, чтобы побороться за первое место в рейтинге ATP, женская сборная России готовится к битве со Словакией в Кубке федерации, которая может стать для нее самым сложным за долгие годы.

БЕЗ ШЕСТИ СИЛЬНЕЙШИХ

На матч Мировой группы II — это второй по силе дивизион Кубка федерации — команда Анастасии Мыскиной отправилась без шести сильнейших теннисисток страны. Светлана Кузнецова пока так и не начала сезон после травмы, финалистки Australian Open в паре Елена Веснина и Екатерина Макарова попросили передышку, сославшись на то, что в их возрасте и с их опытом могут это себе позволить. Решили сосредоточиться на личных турнирах и Анастасия Павлюченкова с Дарьей Касаткиной, которая совсем недавно рассказывала, что с удовольствием сыграет в Словакии, где ее второй дом. А Мария Шарапова в выступлении в Кубке федерации в этом году не заинтересована.

Сыграл свою роль и календарь WTA — состязания в Дохе, стартующие сразу после Кубка федерации, имеют в этом году более высокий статус.

Так и получилось, что в распоряжении Мыскиной оказались Наталья Вихлянцева (20 лет, N94 рейтинга WTA), Анна Калинская (19 лет, N150), Анастасия Потапова (16 лет, N200) и Вероника Кудерметова (20 лет, N238).

— Приглашение в сборную стало для меня большой неожиданностью, — призналась Потапова в интервью «СЭ». — Мне всего 16 лет, у нас в стране много сильных теннисисток, а выбор пал на меня. Но играть за сборную большая честь для меня, и я обязательно буду готова.

— Да, вероятно, этот состав — самый молодой за всю историю, — прокомментировала Елена Веснина. — Но это верное решение: когда как не сейчас заигрывать талантливых молодых девчонок, а опытным игрокам брать передышку.

НЕОЖИДАННЫЙ ЛИДЕР

Так и получилось, что лидером сборной России стала Наталья Вихлянцева, для которой этот матч лишь второй в национальной команде — год назад она удачно дебютировала в противостоянии с Тайванем.

Теннисистку новый статус несколько озадачил, и она вроде бы даже сомневалась, стоит ли играть за ослабленную сборную, но в итоге она решила повести команду за собой.

— Конечно, быть в роли лидера немного волнительно, все-таки я совсем не намного старше остальных девчонок. Но буду стараться проявлять свои лидерские качества и на тренировках, и в матчах, — сказала Вихлянцева в интервью пресс-службе Федерации тенниса России. — Шансы? Я думаю, если мы будем играть хорошо, не так важно, кто будет на другой половине сетки.

Многолетнему капитану сборной Словакии Матею Липтаку, между тем, удалось собрать весьма мощную компанию. В ней нет Доминики Цибулковой, имеющей некоторые проблемы со здоровьем, но выделяется 29-летняя Магдалена Рыбарикова — полуфиналистка Уимблдона и 18-я ракетка мира. Для нее это будет первый матч в Кубке федерации с 2015 года и потенциально она способна принести команде два очка. Ей на руку быстрый хард, который выбрали хозяева, но и наша первая ракетка Вихлянцева на быстрых покрытиях играть умеет.

Вторым номером Липтак заявил 19-летнюю дебютантку Викторию Кужмову. Словачка сейчас в хорошей форме. На старте сезона она прошла квалификацию на трех турнирах подряд, в том числе и в Санкт-Петербурге, где в двух сетах обыграла Вихлянцеву. Теперь две теннисистки откроют встречу России и Словакии.

У нас же второй номер — Анна Калинская, а на парную комбинацию заявлены дебютантки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Первая считается парным специалистом и единственная из всех участниц противостояния в Братиславе входит в Top-100 парного рейтинга WTA.

УДОБНЫЙ СОПЕРНИК

Словакия ни разу не побеждала Россию в Кубке федерации, проиграв все три встречи. В последней, состоявшейся в апреле 2013-го в «Крылатском», россиянки отыгрались со счета 0:2. На этот раз победить нам может быть еще сложнее.

При этом в Словакии шапкозакидательством заниматься не собираются.

— Мы фавориты на бумаге, но Кубок федерации — особое соревнование со своими характерными чертами. Все решается на корте, а не на бумаге, — сказал капитан Липтак.

Его визави Мыскина лишь ответила, что надеется, что ее молодая команда покажет максимум того, на что способна. «И посмотрим, что будет», — сказала она.