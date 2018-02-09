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11:52 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан выиграл подгруппу «А» Кубка Федерации и оспорит путевку в плей-офф II Мировой группы с Японией

Сборная Казахстана на Кубке Федерации в Нью-Дели (Индия) заняла первое место в подгруппе «А» зоны Азия/Океания, сообщает Sports.kz.

Победу в решающем противостоянии с Китаем отечественной команде принесла занимающая 81-е место мирового рейтинга Юлия Путинцева, обыгравшая Ван Яфань — 6:4, 4:6, 6:1.

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После успеха Путинцевой счет в матче стал 2:0 и парная встреча уже никак не повлияет на итоговый результат. К слову, в заключительной игре шанс показать себя на высоком уровне получат молодые казахстанки Гузаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева, против которых на корт выйдет пара Ян Чжаосюань/Ван Яфань.

Завтра сборная Казахстана встретится в поединке за путевку в плей-офф II Мировой группы с командой Японии, которая заняла первое место в подгруппе «B».

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