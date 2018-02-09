Казахстан выиграл подгруппу «А» Кубка Федерации и оспорит путевку в плей-офф II Мировой группы с Японией

Победу в решающем противостоянии с Китаем отечественной команде принесла занимающая 81-е место мирового рейтинга Юлия Путинцева, обыгравшая Ван Яфань — 6:4, 4:6, 6:1.
После успеха Путинцевой счет в матче стал 2:0 и парная встреча уже никак не повлияет на итоговый результат. К слову, в заключительной игре шанс показать себя на высоком уровне получат молодые казахстанки Гузаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева, против которых на корт выйдет пара Ян Чжаосюань/Ван Яфань.
Завтра сборная Казахстана встретится в поединке за путевку в плей-офф II Мировой группы с командой Японии, которая заняла первое место в подгруппе «B».