Казахстан выиграл подгруппу «А» Кубка Федерации и оспорит путевку в плей-офф II Мировой группы с Японией

После успеха Путинцевой счет в матче стал 2:0 и парная встреча уже никак не повлияет на итоговый результат. К слову, в заключительной игре шанс показать себя на высоком уровне получат молодые казахстанки Гузаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева, против которых на корт выйдет пара Ян Чжаосюань/Ван Яфань.