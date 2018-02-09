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09:12 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Казахстана открыла счет в матче Кубка Федерации с Китаем

В Нью-Дели (Индия) стартовал заключительный матч Кубка Федерации в подгруппе «А» зоны Азия/Океания Казахстан — Китай, сообщает Sports.kz.

Первыми на корт вышли 55-я ракетка мира казахстанка Зарина Дияс и занимающая в рейтинге WTA 412-ю строчку китайская теннисистка Ян Чжаосюань. Отечественная спортсменка добилась уверенной победы — 7:5, 6:2.

Таким образом, перед встречей Юлии Путинцевой с Ван Яфань, Казахстан ведет в счете — 1:0.

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