За день до старта Олимпиады в Пхенчхане выбираем самых красивых её участниц. И никак не можем определиться, кто лучше — наши или иностранки?
Сборная Казахстана открыла счет в матче Кубка Федерации с Китаем
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Первыми на корт вышли 55-я ракетка мира казахстанка Зарина Дияс и занимающая в рейтинге WTA 412-ю строчку китайская теннисистка Ян Чжаосюань. Отечественная спортсменка добилась уверенной победы — 7:5, 6:2.
Таким образом, перед встречей Юлии Путинцевой с Ван Яфань, Казахстан ведет в счете — 1:0.