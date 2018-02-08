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11:34 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс получила wild card на выступление на турнире в Майами

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс получила wild card от организаторов и выступит на крупном турнире в Майами, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Источник: AP 2018

Уильямс вернулась на корт после рождения ребенка в конце декабря 2017 года и выступила на выставочном турнире в Абу-Даби, однако затем отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии, сославшись на то, что еще не набрала оптимальную форму.

Соревнования в Майами пройдут с 19 марта по 1 апреля. Как отмечают организаторы, в нынешнем году турнир в последний раз в истории пройдет на кортах теннисного центра «Крэндон Парк», так как со следующего года соревнования переезжают на новую современную арену.

Как отмечается, среди прочих участниц турнира в Майами фигурирует первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки, сестра Серены Винус Уильямс, россиянка Мария Шарапова и другие теннисистки, занимающие самые высокие места в рейтинге WTA. Кроме Шараповой, на турнире заявлены также россиянки Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Маргарита Гаспарян.

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