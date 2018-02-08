Серена Уильямс получила wild card на выступление на турнире в Майами

Источник: AP 2018

Уильямс вернулась на корт после рождения ребенка в конце декабря 2017 года и выступила на выставочном турнире в Абу-Даби, однако затем отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии, сославшись на то, что еще не набрала оптимальную форму.

Соревнования в Майами пройдут с 19 марта по 1 апреля. Как отмечают организаторы, в нынешнем году турнир в последний раз в истории пройдет на кортах теннисного центра «Крэндон Парк», так как со следующего года соревнования переезжают на новую современную арену.