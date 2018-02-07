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21:30 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль рассказал, как поздравил Роджера Федерера с победой на Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу швейцарца Роджера Федерера в финале Открытого первенства Австралии.

«Я сразу же отправил ему сообщение на телефон. Обычно я предпочитаю поздравлять людей лично, а не через прессу. У нас с Роджером отличные отношения, мы знакомы много лет, так что, конечно, я был рад его победе. Поздравил его и сказал, что его результаты очень крутые.

Я смотрю только вперёд, а не вокруг. Поэтому не переживаю, что у Федерера больше титулов. Всегда будет кто-то, кто добьётся большего или заработает больше. Нельзя позволять этому раздражать тебя. Нужно уметь получать удовольствие от своих результатов.

Амбиции — это здорово, но в меру. Если сходить с ума и хотеть больше, ты не будешь счастлив. Конечно, я делаю всё возможное на каждом турнире, но я не буду жить с мыслью “Федерер выиграл больше”. Я думаю о себе.

Много лет назад я даже не думал, что окажусь в такой позиции. Был уверен, что к этому возрасту завершу карьеру и займусь чем-то другим. Но сейчас я поддерживаю иллюзию, что могу стать лучше. У меня есть драйв: я просыпаюсь с желанием развиваться. Пока это желание остаётся, я буду играть», — цитирует Рафу пресс-служба АТР.

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