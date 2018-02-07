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«Кубок Федерации». Сборная Великобритании победила команду Португалии
Британская сборная одержала победу в матче первого круга первой
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Британская сборная одержала победу в матче первого круга первой
Хизер Уотсон оказалась сильнее Франциски Джордже — 6/4, 6/4, а Йоханна Конта со счётом 6/1, 6/0 победила Мария Жоао Кёлер.
На этом этапе матчи состоят из трёх встреч, так что британки победили досрочно. В одну группу с Великобританией и Португалией попала также сборная Эстонии.