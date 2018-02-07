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20:57 (мск), источник: GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Сборная Великобритании победила команду Португалии

Британская сборная одержала победу в матче первого круга первой евро-африканской зоны «Кубка Федерации», обыграв португальскую команду.

Хизер Уотсон оказалась сильнее Франциски Джордже — 6/4, 6/4, а Йоханна Конта со счётом 6/1, 6/0 победила Мария Жоао Кёлер.

На этом этапе матчи состоят из трёх встреч, так что британки победили досрочно. В одну группу с Великобританией и Португалией попала также сборная Эстонии.

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