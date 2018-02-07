Многие стали тренерами, а некоторые закончили очень печально.
Путинцева принесла Казахстану досрочную победу в матче Кубка Федерации с Гонконгом
На Кубке Федерации в городе
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На Кубке Федерации в городе
Во второй встрече противостояния со сборной Гонконга 81-я ракетка мира Путинцева не оставила шансов теннисистке Кван Яу Нг (966) — 6:1, 6:0.
Эта победа принесла отечественной команде досрочную победу.
В заключительной игре Путинцева вместе с Зариной Дияс померятся силами с парой Чонг Э. Вонг/Чжан Лин.
Напомним, в группе I зоны Азия/Океания в подгруппе «А», помимо сборных Казахстана и Гонконга, выступают команды Китая и Индии.