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10:55 (мск), источник: Sports.kz

Путинцева принесла Казахстану досрочную победу в матче Кубка Федерации с Гонконгом

На Кубке Федерации в городе Нью-Дели (Индия) свой первый матч провела казахстанка Юлия Путинцева, передает Sports.kz.

Во второй встрече противостояния со сборной Гонконга 81-я ракетка мира Путинцева не оставила шансов теннисистке Кван Яу Нг (966) — 6:1, 6:0.

Эта победа принесла отечественной команде досрочную победу.

В заключительной игре Путинцева вместе с Зариной Дияс померятся силами с парой Чонг Э. Вонг/Чжан Лин.

Напомним, в группе I зоны Азия/Океания в подгруппе «А», помимо сборных Казахстана и Гонконга, выступают команды Китая и Индии.

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