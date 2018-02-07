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00:08 (мск), источник: Газета.Ру

Отказ Шараповой: слишком занята для игры в Москве

Легендарная теннисистка Мария Шарапова отказалась сыграть на новом представительном турнире в Москве, сославшись на занятость. В последнее время звезда явно пребывает не в лучшем состоянии духа из-за усилившегося внимания папарацци, пытающихся застать спортсменку в объятиях ее предполагаемого нового бойфренда миллионера Александра Гилкса.

Прославленная российская теннисистка Мария Шарапова отвергла предложение выступить на турнире в Москве, несмотря на выгодные условия. Директор соревнования Александр Островский с сожалением констатировал, что представители спортсменки ответили отказом, сославшись на ее плотный график в середине календарного года.

Тем не менее, организаторы сохраняют надежду на перемену настроения суперзвезды, которая очень редко радует поклонников своего таланта игрой на родной земле.

«Безусловно, нас расстроила такая реакция, однако мы не теряем веру в приезд Марии и обязательно продолжим переговоры в ближайшие два месяца», — заявил Островский.

Зато кумир миллионов, по видимости, не имеет ничего против предоставленной «уайлд-карт» на участие в стартующем 19 февраля турнире в Дубае.

В предыдущий раз Шарапова объявлялась в России с целью поиграть в теннис в октябре прошлого года. В первом же круге Кубка Кремля она капитулировала тогда в двух партиях от Магдалены Рыбариковой из Словакии (6:7, 4:6).

Турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) Moscow River Cup впервые пройдет в Москве 23—29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Самаранча на Ленинградском проспекте. Общий призовой фонд состязаний — $750 тыс. В графике они заменят турнир в шведском Бастаде.

После неудачной попытки договориться с Шараповой устроители турнира намереваются выслать приглашение легендарной Сереге Уильямс. По словам Островского, для привлечения теннисисток такого калибра бюджет соревнований может быть установлен в районе $3 млн.

Точно выступят летом в Москве россиянки Елена Веснина, Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева, третья ракетка мира украинка Элина Свитолина, именитая немка Юлия Гергес.

Жизнь у Шараповой между тем кипит вовсю. На днях она потерпела локальное, но явно бьющее по самолюбию поражение.

Приз за лучший удар января, определяемый народным голосованием на сайте WTA, отошел полячке Агнешке Радваньске: та отличилась в матче против бразильянки Беатриз Хаддад Майи на турнире в Окленде, получив 59% голосов респондентов. Действию Шараповой в Шэньчжене отдали предпочтение лишь 20% любителей тенниса. Всего в конкурсе приняли участие пять теннисисток, в том числе выступающая за Австралию россиянка Дарья Гаврилова.

В обновленном 5 февраля рейтинге WTA Шарапова сохранила 41-ю строчку, имея 1246 баллов. Лучшая из россиянок пока — Светлана Кузнецова, у нее 19-я позиция (2362).

Немалый резонанс в интернете вызвали фотографии Шараповой в майке с символикой легендарной британской поп-группы «Спайс Герлз». Мария сходила в таком наряде, дополненном длинной, но широкой черной юбкой, за покупками в магазин. На тротуаре, где ее и «застукал» папарацци, она явно была не рада такой встрече, о чем свидетельствует характерное выражение лица девушки-спортсменки и в негодовании снятые солнцезащитные очки.

Вероятно, вновь поменялся семейный статус Шараповой. В конце января пятикратная победительница турниров «Большого шлема» была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса в компании британского миллионера Александра Гилкса, который приходится близким другом принцам Уильяму и Гарри, а также Кейт Миддлтон.

38-летний Гилкс считается одним из самых завидных холостяков Великобритании. Его состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. По информации Daily Mail, пара прилетела вместе из Нью-Йорка. Прямо на глазах любопытной публики молодые люди сели в одно такси и покинули аэропорт, чем породили слухи о бурном романе. Позже вездесущие репортеры сообщили, что в США Шарапова и Гилкс посетили рабочую студию популярного американского скульптора Тома Сакса.

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