Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Джон Махони
Суд освободил гематолога Елену Мисюрину из СИЗО
Леонид Парфенов впервые стал дедушкой
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Бельгиец-ловелас нашел способ путешествовать бесплатно
Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Питтсбург Пингвинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.02
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
7.02
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.02
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.02
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.02
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
7.02
Чикаго Блэкхокс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
7.02
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
МОК не сдается: найдены новые россияне с допингом
Резцова: Какая-то управа должна быть на МОК?!
Моника Беллуччи вышла в свет с новой стрижкой
Елена Яковлева в роскошной шубе изобразила ангела на снегу
Суд освободил гематолога Елену Мисюрину из СИЗО
Психологи посоветовали «мантру» для похудения
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
10Голевые феерии «Арсенала» и «Ювентуса» и другие события уик-энда
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
14:27 (мск), источник: GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: У меня первый раз в жизни была операция, поэтому я очень боялась

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о проблемах с рукой, из-за которых она пропустила Australian Open.

«Я сходила к пяти разным докторам, которые дали множество разных мнений. У меня первый раз в жизни была операция, так что, конечно, было страшно. Раньше я думала, что у всех были операции, что это обычное дело, но потом я сама лежала в больнице, и было очень страшно. В такие моменты осознаёшь, как всё может в один момент оборваться, и как нужно ценить жизнь и всё, что у тебя есть», — сказала Кузнецова в эфире радио «Спорт FM».

София. Виктор Троицки взял верх над Эрнестом Гулбисом
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь
Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд
В «Краснодаре» подтвердили переход Шатова из «Зенита»
Дубль Мусы помог ЦСКА одержать крупную победу в матче на сборе
«Арсенал» проиграл тбилисскому «Динамо» в дебютном матче Дзюбы
Британские атлеты могут пропустить церемонию открытия Олимпиады
Новости
Авто
Десятки «Крузаков» расплющили бульдозером (рассказываем, зачем) Уничтожив автомобили на общую сумму $1 200 000, филиппинское Бюро таможенного контроля отметило 116-ю годовщину основания
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Дочки Анны Седоковой попробовали себя в роли визажистов Поклонники оценили результат стараний девочек.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь