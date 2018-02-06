Светлана Кузнецова: У меня первый раз в жизни была операция, поэтому я очень боялась

«Я сходила к пяти разным докторам, которые дали множество разных мнений. У меня первый раз в жизни была операция, так что, конечно, было страшно. Раньше я думала, что у всех были операции, что это обычное дело, но потом я сама лежала в больнице, и было очень страшно. В такие моменты осознаёшь, как всё может в один момент оборваться, и как нужно ценить жизнь и всё, что у тебя есть», — сказала Кузнецова в эфире радио «Спорт FM».