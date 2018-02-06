Календарь Шараповой не позволяет ей выступить на турнире WTA в Москве

Источник: AP 2018

Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. Призовой фонд турнира составит $750 тыс.

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«Мы вели переговоры с Шараповой, ее агентом, и на сегодняшний день их ответа нет, что нас безусловно расстраивает, — сказал Островский. — Но надежду на ее приглашение мы еще не теряем, и в ближайшие два месяца будут проведены еще переговоры, и уже по их результатам я смогу дать окончательный ответ».

«На данный момент календарь спортсменки не позволяет ей принять участие в соревнованиях в России. Участие Шараповой в любом мероприятии повышает интерес зрителей к этому событию, мы это прекрасно понимаем и сделаем все от нас зависящее, чтобы переговоры прошли успешно», — добавил он.