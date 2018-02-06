Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его
7 непростительных ошибок тех, кто пьет таблетки
Почти половина петербургских отцов готова уйти в декрет
В Лондоне продается дом шириной два метра
Как изменились солистки Spice Girls за 20 лет (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Питтсбург Пингвинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.02
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
7.02
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.02
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.02
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
7.02
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
7.02
Чикаго Блэкхокс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
7.02
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Все события
«Русские нам отомстят»: США отказываются от финансовых санкций
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь
Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS
Моника Беллуччи вышла в свет с новой стрижкой
Елена Яковлева в роскошной шубе изобразила ангела на снегу
Из-за редкого заболевания женщина постоянно потеет
Мифы о раке: правда ли, что раком можно заразиться?
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
10Голевые феерии «Арсенала» и «Ювентуса» и другие события уик-энда
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
12:34 (мск), источник: GoTennis.ru

Свитолина, Веснина и Гёргес сыграют на турнире Moscow Open в июле

Директор нового турнира WTA Moscow Open Александр Островский поделился ожиданиями от соревнований, которые пройдут с 23 по 29 июля на грунте.

«Турнир приобретён нами в собственность с лицензией на бессрочное пользование в Москве. Раньше проводился турнир в Бостаде, и он хорошо зарекомендовал себя с точки зрения организации. Многие игроки были довольны качеством проведения турнира. Мы хотим привнести что-то новое в теннисную жизнь России. Это очень важно для развития тенниса в нашей стране. Мы планируем приглашать как звёзд российского тенниса, так и звёзд мировой величины. Договорились с рядом ведущих игроков. Елена Веснина согласилась принять участие в соревновании. Даша Касаткина, Наталья Вихлянцева также приедут. Договорились с третьей ракеткой мира Элиной Свитолиной. После успешного выступления в Санкт-Петербурга Юлия Гёргес станет десятой ракеткой мира — она тоже приедет к нам. Мы планируем приглашать игроков индивидуально: в ОАЭ и Майами будет ряд мероприятий, связанных с индивидуальными приглашениями.

Призовой фонд нестандартный — почти в три раза выше стандарта в данной категории. Турнир будет проведён после травяного сезона, что несколько осложняет приглашение. Поэтому мы посчитали важным выставить призовой фонд в 750 тысяч долларов», — сказал Островский на пресс-конференции, посвящённой основанию турнира.

София. Виктор Троицки взял верх над Эрнестом Гулбисом
Список Черчесова: Березуцкие могут прийти на помощь
Тринадцать российских спортсменов подали иски в CAS
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла 33-й турнир подряд
В «Краснодаре» подтвердили переход Шатова из «Зенита»
Дубль Мусы помог ЦСКА одержать крупную победу в матче на сборе
«Арсенал» проиграл тбилисскому «Динамо» в дебютном матче Дзюбы
Британские атлеты могут пропустить церемонию открытия Олимпиады
Новости
Авто
Десятки «Крузаков» расплющили бульдозером (рассказываем, зачем) Уничтожив автомобили на общую сумму $1 200 000, филиппинское Бюро таможенного контроля отметило 116-ю годовщину основания
Hi-Tech
Красноярский пятиклассник собрал миниатюрный суперкомпьютер На это у него ушло всего лишь 10 тысяч рублей
Кино
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его Хэйли Джоэл Осмент пытался прорваться на самолет, где ему не хватило места
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Ольга Бузова, Меган Маркл и другие звезды, которые хайпанут в 2018-м Наблюдаем, делаем ставки и голосуем за самых крутых ньюсмейкеров этого года. Ну и настраиваемся на ежедневные новости в СМИ о них.
Дети
Дочки Анны Седоковой попробовали себя в роли визажистов Поклонники оценили результат стараний девочек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь