Свитолина, Веснина и Гёргес сыграют на турнире Moscow Open в июле

«Турнир приобретён нами в собственность с лицензией на бессрочное пользование в Москве. Раньше проводился турнир в Бостаде, и он хорошо зарекомендовал себя с точки зрения организации. Многие игроки были довольны качеством проведения турнира. Мы хотим привнести что-то новое в теннисную жизнь России. Это очень важно для развития тенниса в нашей стране. Мы планируем приглашать как звёзд российского тенниса, так и звёзд мировой величины. Договорились с рядом ведущих игроков. Елена Веснина согласилась принять участие в соревновании. Даша Касаткина, Наталья Вихлянцева также приедут. Договорились с третьей ракеткой мира Элиной Свитолиной. После успешного выступления в Санкт-Петербурга Юлия Гёргес станет десятой ракеткой мира — она тоже приедет к нам. Мы планируем приглашать игроков индивидуально: в ОАЭ и Майами будет ряд мероприятий, связанных с индивидуальными приглашениями.



Призовой фонд нестандартный — почти в три раза выше стандарта в данной категории. Турнир будет проведён после травяного сезона, что несколько осложняет приглашение. Поэтому мы посчитали важным выставить призовой фонд в 750 тысяч долларов», — сказал Островский на пресс-конференции, посвящённой основанию турнира.