Свитолина, Веснина и Гёргес сыграют на турнире Moscow Open в июле
Директор нового турнира WTA Moscow Open Александр Островский поделился ожиданиями от соревнований, которые пройдут с 23 по 29 июля на грунте.
Директор нового турнира WTA Moscow Open Александр Островский поделился ожиданиями от соревнований, которые пройдут с 23 по 29 июля на грунте.
«Турнир приобретён нами в собственность с лицензией на бессрочное пользование в Москве. Раньше проводился турнир в Бостаде, и он хорошо зарекомендовал себя с точки зрения организации. Многие игроки были довольны качеством проведения турнира. Мы хотим привнести
Призовой фонд нестандартный — почти в три раза выше стандарта в данной категории. Турнир будет проведён после травяного сезона, что несколько осложняет приглашение. Поэтому мы посчитали важным выставить призовой фонд в 750 тысяч долларов», — сказал Островский на