Шамиль Тарпищев: Теннисисты отказались проходить обследование в лаборатории Родченкова

У нас была своя система допинговых проверок. Всех наших спортсменов проверяют западные компании — практически на каждом турнире «Большого шлема». Поэтому с этой позиции все теннисисты чисты.



У меня не сложились отношения с Родченковым в силу того, что мы не сошлись по человеческим мотивам, хотя он умный и талантливый. Я не особо верил в его позицию. Автономно теннис никаких контактов с ним не имел. Почему не было высказано позиции, что Родченкова надо обследовать там, раз он туда уехал? Я думаю, что если бы был запрос и комиссия проверила, она бы не стала ему верить", — сказал Тарпищев в эфире программы «Познер» на Первом канале.