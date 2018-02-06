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10:31 (мск), источник: GoTennis.ru

Шамиль Тарпищев: Теннисисты отказались проходить обследование в лаборатории Родченкова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о своём отношении к специалисту по выявлению допинга Григорию Родченкову.

Источник: РИА "Новости"

«В своё время теннисисты отказались проходить обследование в лаборатории, в которой работал Родченков.

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У нас была своя система допинговых проверок. Всех наших спортсменов проверяют западные компании — практически на каждом турнире «Большого шлема». Поэтому с этой позиции все теннисисты чисты.

У меня не сложились отношения с Родченковым в силу того, что мы не сошлись по человеческим мотивам, хотя он умный и талантливый. Я не особо верил в его позицию. Автономно теннис никаких контактов с ним не имел. Почему не было высказано позиции, что Родченкова надо обследовать там, раз он туда уехал? Я думаю, что если бы был запрос и комиссия проверила, она бы не стала ему верить", — сказал Тарпищев в эфире программы «Познер» на Первом канале.

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