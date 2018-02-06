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01:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Камельзон: St.Petersburg Ladies Trophy — это спортивный патриотизм России

Итоги турнира WTA в Санкт-Петербурге, завершившегося в воскресенье победой Петры Квитовой в одиночном разряде и Веры Звонаревой с Тимеа Бачински в парном, подвел член совета директоров турнира, заслуженный тренер России.

Источник: Спорт-Экспресс

ЖАЛЬ, ЧТО ФИНАЛ ПРОШЕЛ БЕЗ РОССИЙСКОГО ИГРОКА

— Вы довольны тем, как прошел турнир?

— Я бываю до конца доволен только тогда, когда мы выигрываем первое место. Второе место для меня не является достижением. Поэтому я расстроен тем, что в полуфинале проиграла Касаткина. С одной стороны, она совершила подвиг — обыграла Возняцки и привела в восторг всех зрителей. Но у меня и это не вызвало большого энтузиазма. У датчанки было две ошибки. Она в первый день обыграла нашу молодую Потапову. 6:0, 6:1 — посмотрите, приехала первая ракетка мира. Но ее второй матч пришелся на пятый день акклиматизации. Это самое тяжелое не только для теннисиста, но и для любого человека. И, видимо, она недооценила соперницу, хотя Касаткина все же игрок тop-30. Она молодая и перспективная, терять ей нечего. И она не только выравняла игру после 1:3, но и взяла сет на тай-брейке. И Возняцки в игру никак не могла вернуться. К чести Касаткиной, она ее не отпустила. И для всех это было большой радостью.

Остальные-то наши девушки все проиграли! Я все время повторяю: «К St. Petersburg Ladies Trophy нужно готовиться особо. Это же патриотизм спорта России». И когда озадачены этим будут все, тогда у нас и игроки будут, и тренеры, и федерация включится. Тогда у нас дело пойдет. Меня вот еще очень возмущали комментаторы Eurosport. За две недели Открытого чемпионата Австралии практически ни слова не сказали о том, что из Мельбурна ведущие игроки мира едут в Санкт-Петербург!

Посмотрите, какой состав — никогда такого не было! Хочу выразить большую благодарность правительству Санкт-Петербурга. Именно благодаря ему мы можем уже три года проводить такие турниры, которые являются уникальными. Те, кто попадает на наши турниры, обязательно возвращаются снова.

Народ идет к нам на турнир и хочет зрелищ. А где наши игроки? Касаткина сет хорошо сыграла, а потом Младенович ее просто разложила, причем с очень хорошим счетом. И кто будет отвечать за все? Касаткина очень талантливая, но вопрос в том, какая команда и как с ней работает. Ее игра не доставляет мне, как профессиональному тренеру, никакого удовольствия.

Любой проигрыш — это расстройство. Получается, недосмотрели мы какой-то спектакль. Не смогла она поставить точку, которую все ждали. Безусловно, жаль, что финал прошел без российского игрока.

— Вашему турниру удалось собрать действительно очень сильный состав, даже несмотря на то, что он стоит в календаре сразу после Открытого чемпионата Австралии.

— У нас был глава WTA Стив Саймон и сказал: «Я вообще не понимаю, как все эти игроки согласились к вам приехать!» Да, Халеп отказалась от участия, но это дело случая: она ведь после финала в Мельбурне даже попала в больницу с обезвоживанием, и предъявлять ей какие-то претензии тоже неправильно. Квитова вот не должна была играть, а попросила wild card. Они несколько дней что-то с директором турнира Наталией Александровной Камельзон обсуждали, о чем-то договаривались. Она приехала и выиграла.

Когда ты получаешь wild card и завоевываешь титул — это очень редкое явление. Поэтому я поздравляю не только победителей турнира, но и организаторов, которые сумели это прочитать.

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ЭТУ ЗВОНАРЕВУ НЕ ТАК-ТО ЛЕГКО БУДЕТ ПОБЕДИТЬ

— Как вы оцените финальный матч?

— Финалы бывают разные. Вспомните, какой была решающая игра «Кубка Кремля» — Касаткина не смогла оказать сопротивления Гергес. И то же самое произошло с Младенович. Но Квитова есть Квитова. Уровень ее игры, безусловно, выше. Она день ото дня набирала в форму и в финале играла просто потрясающе. Мяч летел, как у мужчин. Я не говорю уже о ее чистой технике. Вообще она показывает ультрасовременный теннис, и ее игра — это украшение всего турнира. Это не только ее заслуга, но и ее тренеров и ее страны.

— Зато в парном разряде Вера Звонарева стала первой российской чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy.

— Веру я знаю с детства. Это уникальная спортсменка с непростой судьбой. Она родила ребенка, поэтому на какое-то время вышла из игры. Сейчас она только восстанавливает форму, и у нее не всегда получаются одиночные матчи. Но она пробует все, что можно, в том числе и играть в паре. С Бачински они составили хороший дуэт. У них все хорошо получается. Звонарева — опытная, против нее всем сложно. Одиночку ей пока трудно играть, а в паре, где надо держать только половину корта, все получается. Поэтому она и показала на этом турнире очень хороший результат. Думаю, если Вера продолжит работать, она свое слово еще обязательно скажет. Эту Звонареву не так-то легко будет победить. Когда приходят опыт и понимание игры, это открывает широкие возможности.

— Глава WTA, посетивший Петербург и впечатленный организацией, не предлагал турниру более выгодное место в календаре?

— О сроках был большой разговор. Мы первые его завели. Конечно, немного сдвинуть турнир было бы здорово. Но мы договорились о том, что еще многое будем обсуждать с руководством WTA. У Наталии Александровны есть какая-то идея. Хотим вместе с WTA придумать что-то такое, что будет интересно не только Питеру, но и способствует развитию тенниса в России.

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ПРОВЕСТИ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР — ЭТО ИНТЕРЕСНО

— Раз руководству WTA нравится в Санкт-Петербурге, не предлагали они вам забрать у Китая хотя бы «малый» итоговый турнир?

— Идет и такой разговор. Но дело в том, что, когда есть что-то большое, на малое уже не хочется тратить силы. Я, если честно, не сторонник того, чтобы проводить второй по значимости турнир.

— Было бы вам интересно попытаться организовать турнир для молодых игроков вроде NextGen ATP Finals в Милане?

— Вот молодежный — это интересно. Если у ребят есть такой, то как раз можно было организовать и для девушек. Но этот вопрос надо тщательно прорабатывать, искать сроки. И самое главное, чтобы игроки хотели на такие соревнования приезжать. Турнир должен давать рейтинговые очки. Об этом надо договариваться с WTA.

— Можете назвать 18-летнюю Елену Рыбакину открытием этого турнира?

— Мы-то давно ее знаем. Теперь ее открыл для себя и Петербург. Она очень хорошая девочка. Думаю, что ее ждет большое будущее. Елена очень общительная и симпатичная. Это имеет большое значение.

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