Владимир Камельзон: St.Petersburg Ladies Trophy — это спортивный патриотизм России

Источник: Спорт-Экспресс

ЖАЛЬ, ЧТО ФИНАЛ ПРОШЕЛ БЕЗ РОССИЙСКОГО ИГРОКА

— Вы довольны тем, как прошел турнир?

— Я бываю до конца доволен только тогда, когда мы выигрываем первое место. Второе место для меня не является достижением. Поэтому я расстроен тем, что в полуфинале проиграла Касаткина. С одной стороны, она совершила подвиг — обыграла Возняцки и привела в восторг всех зрителей. Но у меня и это не вызвало большого энтузиазма. У датчанки было две ошибки. Она в первый день обыграла нашу молодую Потапову. 6:0, 6:1 — посмотрите, приехала первая ракетка мира. Но ее второй матч пришелся на пятый день акклиматизации. Это самое тяжелое не только для теннисиста, но и для любого человека. И, видимо, она недооценила соперницу, хотя Касаткина все же игрок тop-30. Она молодая и перспективная, терять ей нечего. И она не только выравняла игру после 1:3, но и взяла сет на тай-брейке. И Возняцки в игру никак не могла вернуться. К чести Касаткиной, она ее не отпустила. И для всех это было большой радостью.

Остальные-то наши девушки все проиграли! Я все время повторяю: «К St. Petersburg Ladies Trophy нужно готовиться особо. Это же патриотизм спорта России». И когда озадачены этим будут все, тогда у нас и игроки будут, и тренеры, и федерация включится. Тогда у нас дело пойдет. Меня вот еще очень возмущали комментаторы Eurosport. За две недели Открытого чемпионата Австралии практически ни слова не сказали о том, что из Мельбурна ведущие игроки мира едут в Санкт-Петербург!

Посмотрите, какой состав — никогда такого не было! Хочу выразить большую благодарность правительству Санкт-Петербурга. Именно благодаря ему мы можем уже три года проводить такие турниры, которые являются уникальными. Те, кто попадает на наши турниры, обязательно возвращаются снова.

Народ идет к нам на турнир и хочет зрелищ. А где наши игроки? Касаткина сет хорошо сыграла, а потом Младенович ее просто разложила, причем с очень хорошим счетом. И кто будет отвечать за все? Касаткина очень талантливая, но вопрос в том, какая команда и как с ней работает. Ее игра не доставляет мне, как профессиональному тренеру, никакого удовольствия.

Любой проигрыш — это расстройство. Получается, недосмотрели мы какой-то спектакль. Не смогла она поставить точку, которую все ждали. Безусловно, жаль, что финал прошел без российского игрока.

— Вашему турниру удалось собрать действительно очень сильный состав, даже несмотря на то, что он стоит в календаре сразу после Открытого чемпионата Австралии.

— У нас был глава WTA Стив Саймон и сказал: «Я вообще не понимаю, как все эти игроки согласились к вам приехать!» Да, Халеп отказалась от участия, но это дело случая: она ведь после финала в Мельбурне даже попала в больницу с обезвоживанием, и предъявлять ей какие-то претензии тоже неправильно. Квитова вот не должна была играть, а попросила wild card. Они несколько дней что-то с директором турнира Наталией Александровной Камельзон обсуждали, о чем-то договаривались. Она приехала и выиграла.

Когда ты получаешь wild card и завоевываешь титул — это очень редкое явление. Поэтому я поздравляю не только победителей турнира, но и организаторов, которые сумели это прочитать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BexjApmhoCs/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BexjApmhoCs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вера Звонарева стала первой 1️⃣ россиянкой-победительницей St. Petersburg Ladies Trophy ?✨ Тимеа Бачински выиграла пятый титул WTA в паре в карьере и первый после операции на кисти?? Вы - наша гордость! Поздравляем ????? ⠀ ⠀ Vera Zvonareva is the first Russian winner of St. Petersburg Ladies Trophy ?✨ Timea won her fifth WTA title in doubles and the first after her hand injury?? We are proud of you! Congratulations ????? ⠀ ⠀ #формулатх #поранатеннис #formulatx #itstennistime #bacsinszky #zvonareva #звонарева</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/formula_tx/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Formula TX Company</a> (@formula_tx) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-04T12:06:47+00:00">Feb 4, 2018 at 4:06am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЭТУ ЗВОНАРЕВУ НЕ ТАК-ТО ЛЕГКО БУДЕТ ПОБЕДИТЬ

— Как вы оцените финальный матч?

— Финалы бывают разные. Вспомните, какой была решающая игра «Кубка Кремля» — Касаткина не смогла оказать сопротивления Гергес. И то же самое произошло с Младенович. Но Квитова есть Квитова. Уровень ее игры, безусловно, выше. Она день ото дня набирала в форму и в финале играла просто потрясающе. Мяч летел, как у мужчин. Я не говорю уже о ее чистой технике. Вообще она показывает ультрасовременный теннис, и ее игра — это украшение всего турнира. Это не только ее заслуга, но и ее тренеров и ее страны.

— Зато в парном разряде Вера Звонарева стала первой российской чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy.

— Веру я знаю с детства. Это уникальная спортсменка с непростой судьбой. Она родила ребенка, поэтому на какое-то время вышла из игры. Сейчас она только восстанавливает форму, и у нее не всегда получаются одиночные матчи. Но она пробует все, что можно, в том числе и играть в паре. С Бачински они составили хороший дуэт. У них все хорошо получается. Звонарева — опытная, против нее всем сложно. Одиночку ей пока трудно играть, а в паре, где надо держать только половину корта, все получается. Поэтому она и показала на этом турнире очень хороший результат. Думаю, если Вера продолжит работать, она свое слово еще обязательно скажет. Эту Звонареву не так-то легко будет победить. Когда приходят опыт и понимание игры, это открывает широкие возможности.

— Глава WTA, посетивший Петербург и впечатленный организацией, не предлагал турниру более выгодное место в календаре?

— О сроках был большой разговор. Мы первые его завели. Конечно, немного сдвинуть турнир было бы здорово. Но мы договорились о том, что еще многое будем обсуждать с руководством WTA. У Наталии Александровны есть какая-то идея. Хотим вместе с WTA придумать что-то такое, что будет интересно не только Питеру, но и способствует развитию тенниса в России.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bes_JxMhblq/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bes_JxMhblq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Елена Рыбакина @lenarybakina красиво завершает свое участие в нашем турнире ??‍♀️✨ ⠀ ⠀ Elena Rybakina @lenarybakina gracefully leaves our tournament??‍♀️✨ ⠀ #formulatx #itstennistime #формулатх #поранатеннис #еленарыбакина #рыбакина</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/formula_tx/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Formula TX Company</a> (@formula_tx) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-02T17:36:29+00:00">Feb 2, 2018 at 9:36am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПРОВЕСТИ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР — ЭТО ИНТЕРЕСНО

— Раз руководству WTA нравится в Санкт-Петербурге, не предлагали они вам забрать у Китая хотя бы «малый» итоговый турнир?

— Идет и такой разговор. Но дело в том, что, когда есть что-то большое, на малое уже не хочется тратить силы. Я, если честно, не сторонник того, чтобы проводить второй по значимости турнир.

— Было бы вам интересно попытаться организовать турнир для молодых игроков вроде NextGen ATP Finals в Милане?

— Вот молодежный — это интересно. Если у ребят есть такой, то как раз можно было организовать и для девушек. Но этот вопрос надо тщательно прорабатывать, искать сроки. И самое главное, чтобы игроки хотели на такие соревнования приезжать. Турнир должен давать рейтинговые очки. Об этом надо договариваться с WTA.

— Можете назвать 18-летнюю Елену Рыбакину открытием этого турнира?