Владимир Камельзон: St.Petersburg Ladies Trophy — это спортивный патриотизм России
Итоги турнира WTA в
Итоги турнира WTA в
ЖАЛЬ, ЧТО ФИНАЛ ПРОШЕЛ БЕЗ РОССИЙСКОГО ИГРОКА
— Вы довольны тем, как прошел турнир?
— Я бываю до конца доволен только тогда, когда мы выигрываем первое место. Второе место для меня не является достижением. Поэтому я расстроен тем, что в полуфинале проиграла Касаткина. С одной стороны, она совершила подвиг — обыграла Возняцки и привела в восторг всех зрителей. Но у меня и это не вызвало большого энтузиазма. У датчанки было две ошибки. Она в первый день обыграла нашу молодую Потапову. 6:0, 6:1 — посмотрите, приехала первая ракетка мира. Но ее второй матч пришелся на пятый день акклиматизации. Это самое тяжелое не только для теннисиста, но и для любого человека. И, видимо, она недооценила соперницу, хотя Касаткина все же игрок тop-30. Она молодая и перспективная, терять ей нечего. И она не только выравняла игру после 1:3, но и взяла сет на
Посмотрите, какой состав — никогда такого не было! Хочу выразить большую благодарность правительству
Народ идет к нам на турнир и хочет зрелищ. А где наши игроки? Касаткина сет хорошо сыграла, а потом Младенович ее просто разложила, причем с очень хорошим счетом. И кто будет отвечать за все? Касаткина очень талантливая, но вопрос в том, какая команда и как с ней работает. Ее игра не доставляет мне, как профессиональному тренеру, никакого удовольствия.
Любой проигрыш — это расстройство. Получается, недосмотрели мы
— Вашему турниру удалось собрать действительно очень сильный состав, даже несмотря на то, что он стоит в календаре сразу после Открытого чемпионата Австралии.
— У нас был глава WTA Стив Саймон и сказал: «Я вообще не понимаю, как все эти игроки согласились к вам приехать!» Да, Халеп отказалась от участия, но это дело случая: она ведь после финала в Мельбурне даже попала в больницу с обезвоживанием, и предъявлять ей
Когда ты получаешь wild card и завоевываешь титул — это очень редкое явление. Поэтому я поздравляю не только победителей турнира, но и организаторов, которые сумели это прочитать.
ЭТУ ЗВОНАРЕВУ НЕ
— Как вы оцените финальный матч?
— Финалы бывают разные. Вспомните, какой была решающая игра «Кубка Кремля» — Касаткина не смогла оказать сопротивления Гергес. И то же самое произошло с Младенович. Но Квитова есть Квитова. Уровень ее игры, безусловно, выше. Она день ото дня набирала в форму и в финале играла просто потрясающе. Мяч летел, как у мужчин. Я не говорю уже о ее чистой технике. Вообще она показывает ультрасовременный теннис, и ее игра — это украшение всего турнира. Это не только ее заслуга, но и ее тренеров и ее страны.
— Зато в парном разряде Вера Звонарева стала первой российской чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy.
— Веру я знаю с детства. Это уникальная спортсменка с непростой судьбой. Она родила ребенка, поэтому на
— Глава WTA, посетивший Петербург и впечатленный организацией, не предлагал турниру более выгодное место в календаре?
— О сроках был большой разговор. Мы первые его завели. Конечно, немного сдвинуть турнир было бы здорово. Но мы договорились о том, что еще многое будем обсуждать с руководством WTA. У Наталии Александровны есть
ПРОВЕСТИ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР — ЭТО ИНТЕРЕСНО
— Раз руководству WTA нравится в
— Идет и такой разговор. Но дело в том, что, когда есть
— Было бы вам интересно попытаться организовать турнир для молодых игроков вроде NextGen ATP Finals в Милане?
— Вот молодежный — это интересно. Если у ребят есть такой, то как раз можно было организовать и для девушек. Но этот вопрос надо тщательно прорабатывать, искать сроки. И самое главное, чтобы игроки хотели на такие соревнования приезжать. Турнир должен давать рейтинговые очки. Об этом надо договариваться с WTA.
— Можете назвать 18-летнюю Елену Рыбакину открытием этого турнира?
—