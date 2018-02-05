Евгений Донской потерпел поражение на старте турнира в Софии

Поединок продлился 1 час 19 минут. 71-я ракетка мира, 27-летний Евгений, выполнил шесть эйсов и не ошибался при подаче. 30-летний Лукаш, занимающий 96-е место в рейтинге АТР, сделал три брейка и восемь эйсов, допустив одну двойную ошибку. Словак остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:1.