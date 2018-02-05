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19:08 (мск), источник: GoTennis.ru

Евгений Донской потерпел поражение на старте турнира в Софии

Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого круга соревнований в Софии, уступив в двух партиях словаку Лукашу Лацко, — 4/6, 4/6.

Источник: News.ru

Поединок продлился 1 час 19 минут. 71-я ракетка мира, 27-летний Евгений, выполнил шесть эйсов и не ошибался при подаче. 30-летний Лукаш, занимающий 96-е место в рейтинге АТР, сделал три брейка и восемь эйсов, допустив одну двойную ошибку. Словак остаётся лидером в личных встречах игроков — 4:1.

Во втором раунде турнира Diema Xtra Sofia Open Лацко сразится либо с одним из победителей квалификации, либо с Раду Алботом из Молдавии.

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