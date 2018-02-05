Зарина Дияс обошла Юлию Путинцеву и вернула себе звание первой ракетки Казахстана
Зарина Дияс вернула себе звание первой ракетки Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Зарина Дияс вернула себе звание первой ракетки Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 24-летняя Дияс поднялась на две позиции и теперь занимает 55-е место. При этом высшим достижением в ее карьере была 31-я строчка (в январе 2015 года).
А вот 23-летняя Юлия Путинцева потеряла 30 позиций и опустилась на 81-ю строчку. Ее высшее место в рейтинге WTA — 27-е (февраль 2017 -го).
Рейтинг WTA от 5 февраля:
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 7965 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7616,
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5835,
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5690,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445,
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5000,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4495,
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4277,
9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 3031,
10 (12). Юлия Гергес (Германия) — 2900.